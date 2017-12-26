Büyükşehir’den sağlıklı yaşam için spor aletleri

Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıları sağlıklı yaşamla buluşturmak için spor yatırımlarına devam ediyor. Merkezlerde Antalya Spor ve Fitness Merkezleri ile ücretsiz spor imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde de spor alanları oluşturuyor. Alanya’nın Okurcalar ve Seki Mahallelerindeki alanlara spor aletleri monte edildi.

Okurcalar Mahallesi’nde Hayriye Berat Cömertoğlu Okulu bahçesi ile Seki Mahallesi’ndeki park alanı spor aletleri ile donatıldı. Özellikle gençler tenefüslerde ve boş vakitlerinde aletleri kullanarak hem spor yapıyor hem de eğlenceli dakikalar geçiriyor. Okul yöneticileri ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da yapılan hizmetten memnuniyetini dile getirerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.