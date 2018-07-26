Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 11:41

Büyükşehir’den Side’de ücretsiz ring seferi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Side Antik Kenti’nde ücretsiz ring seferi başlattı.

Büyükşehir’den Side’de ücretsiz ring seferi

26 Temmuz 2018 11:41

Side Otogarı’ndan başlayarak Antik Tiyatro’ya kadar uzanan 1.2 kilometrelik ücretsiz seferlerle pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Side Antik Kenti içerisinde ulaşım kolaylaşıyor.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Konyaaltı Sahili’nin ardından Side Antik Kenti’nde de ücretsiz seferler başlattı. Yoğun talebin olduğu araçlar 10 dakika arayla gün içerisinde yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi taşıyor.


Yeni düzenleme ile toplu taşıma araçları yerini Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ring seferlerine bıraktı. Alçak tabanlı, engelli binişine uygun 2 adet 8.5 metrelik servis aracının hizmet verdiği Side Antik Kenti sınırları içerisinde ulaşım daha önce yürüyerek ya da Manavgat Belediyesi’nin 1 TL ücretli seferleri ile sağlanıyordu. Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ring seferleriyle Antik Kent içerisinde hem araç yoğunluğu azaldı hem de ulaşım ücretsiz ve konforlu hale geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç