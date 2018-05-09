Büyükşehir’den sivrisinekle mücadele

Ekipler bu kapsamda Manavgat’ta sivrisinek yuvası haline gelen araç lastiklerini tek tek topluyor. Toplanan yüzlerce lastik geri dönüşüme kazandırılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri, Manavgat’ta bina altlarında biriken suların temizlenmesi, kullanılmayan fosseptik çukurlarının kapatılması çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bilinçsizce doğaya atılan eski araç lastiklerini de topluyor.

Çevre Sağlığı ekipleri Manavgat’ta merkez ve eski beldelerin kırsal alanlarındaki eski araç lastiklerini toplamaya başladı. Büyükşehir Çevre Sağlığı ekiplerince doğaya da büyük zarar veren bu lastikler tek tek toplanarak belirli noktalarda istifleniyor. Eski lastiklerin geri dönüşüme kazandırılması için çalışma başlatılırken, vatandaşlara da eski lastikleri doğaya gelişi güzel atmamaları konusunda uyarılar yapılıyor.