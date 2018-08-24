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24 Ağustos 2018 11:15

Büyükşehir’den yerinde hizmet

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Gazipaşa’da engelli ve yaşlı vatandaşların yaşam standartlarını arttırmak, sorunlarına çözüm üretmek amacıyla hizmete açtığı Engelli Hizmet Merkezi ve Yaşlı Lokali yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir’den yerinde hizmet

24 Ağustos 2018 11:15


Antalya Büyükşehir Belediyesi engelli ve yaşlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak, onların Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinden hızlı şekilde faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla ilçelere Engelli Hizmet Merkezi ve Yaşlı Lokalleri açılıyor. Gazipaşa’ya kazandırılan Engelli Hizmet Merkezi ve Yaşlı Lokali Atatürk Caddesi Bakırcılar Çarşısı yanındaki park alanı içerisinde hizmet vermeye devam ediyor.


Gazipaşa Engelli Hizmet Merkezi ve Yaşlı Lokali, ilçede ikamet eden yaşlı ve engelli bireylerin yeni cazibe merkezi haline geldi. Daha önce Gazipaşa’ya bağlı Kahyalar Mahallesi’ndeki Büyükşehir Belediyesi Hizmet Biriminden takip edilen sosyal hizmetlerle ilgili işler artık şehir merkezinde bulunan Engelli Hizmet Merkezi ve Yaşlı Lokali Biriminden takip ediliyor. Birim sorumlusu Sosyal Hizmet Uzmanı Burcu Küçüktuncer, gelen vatandaşlara engelli hakları konusunda danışmanlık hizmeti verip sosyal kart, hasta yatağı, nakdi yardım gibi konularda müracaatları alıyor. Gün içerisinde onlarca kişi birimi ziyaret edip Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen ücretsiz olan hizmetlerinden yararlanıyor.


Ayrıca, Engelli Hizmet Merkezi bünyesinde bir adet Engelsiz Ulaşım Aracı da hizmet veriyor.




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