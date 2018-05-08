Büyükşehir’e yeni meclis üyeleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında, meclis salonunda gerçekleştirildi. 24 Haziranda gerçekleştirilecek olan Milletvekili aday adaylığı başvurusu için istifa eden meclis üyelerinin yerine yeni üyeler belirlendi. Buna göre, Hüsamettin Çetinkaya’nın yerine, Kumluca Belediye Başkanlığına seçilen Yusuf Gören gelirken, Hasan Gökçe yerine Korkuteli Belediye Başkanlığına seçilen Hasan Ali İrban geldi. CHP meclis üyesi Songül Başkaya’nın yerine ise İYİ Parti’den Mustafa Taşbaş geldi.

Öte yandan, Büyükşehir meclisinde İYİ Parti de grup oluşturdu. Grup sözcülüğünü Ertürk Yazar yaparken, 7 kişinin İYİ Parti’den mecliste yer alacağı belirtildi.

Tokgöz, salonu terk etti

Toplantı sırasında gündem dışı konuşmak isteyen CHP meclis üyesi Recep Tokgöz’e, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından söz verilmeyince Tokgöz, salonu terk etti.

Türel , grup adına herkese gündem dışı söz hakkı veremeyeceğinin altını çizerek, “Her mecliste gündem dışı konuşmak istiyorsunuz. Burası Ali Baba’nın çiftliği olmadığı için herkes grup adına konuşamıyor” dedi.

Mecliste, 130 madde görüşülürken Başkan Türel, 29 Mayıs’ta Kepez’deki Cemevi’nin ihalesini gerçekleştireceklerini söyledi. Türel, birkaç ay içerisinde yer teslimini yaparak, binanın temellerini atacaklarını ifade etti.