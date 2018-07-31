Büyükşehirin AKBEM yaz kurslarına yoğun ilgi

Eğitimi ile fark oluşturan AKBEM’de çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı AKBEM’in yaz kursları yoğun ilgi görüyor. Aksu, Altındağ, Çaybaşı, Dokuma, Döşemealtı, Elmalı, Kemer, Kepezaltı, Konuksever, Korkuteli, Lara, Meltem, Milli Egemenlik, Uncalı, Varsak, Yenimahalle, Yeşilbayır olmak üzere 17 ayrı merkezde hizmet veren AKBEM’in yaz kurslarından 4 bin 232 çocuk faydalanıyor. 8-14 yaş grubu öğrenciler yoğun geçen okul döneminden sonra yaz kursları ile AKBEM’de hem öğrenmenin hem de eğlenmenin keyfini çıkarıyor.

Yazı verimli geçiriyorlar

Öğrencilerin verimli bir yaz tatili geçirmelerini sağlayan AKBEM’de öğrenciler akademik kurslarda okul bilgilerini pekiştirirken, kültür ve sanat kurslarıyla kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Çocuklara Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen, Bilgisayar, Bağlama, Keman, Satranç, Bale, Gitar, Tiyatro, Modern Dans, Halk Oyunları, Drama, Resim, Hızlı Okuma, Görsel Sanatlar, Piyano, Bez Bebek, Yaratıcı Drama, Heykeltıraş, Değerler Eğitimi ve Kur’an-ı Kerim dersleri veriliyor.

AKBEM’in eğitimi fark yaratıyor

Yoğun bir başvuru süreci geçiren AKBEM 2 Temmuz’da kapılarını açtı. Eylül Ayı’nın ilk haftasında son bulacak yaz kursları çocukların okul öncesi eksikliklerini bir bir gideriyor. Ailelerin çocuklarını güvenle emanet ettiği kurs merkezlerinde öğrenciler okul disiplini ve arkadaş ortamını yazın da yaşıyor. Çocukların sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve verimli bir tatil süreci geçirmeleri için alanında uzman 53 personelin görev aldığı AKBEM, verdiği eğitimle fark oluşturuyor.