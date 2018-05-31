Büyükşehir’in Alanya’ya hizmetleri

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Kültür Dairesi Başkanlıkları kırsal bölgelerde oturan vatandaşları, mahallelerinde ve evlerinde ziyaret ederek, derdine çare oluyor. Merkeze uzak olan, şehre gelip gitme şansı daha az olan, hasta, yaşlı, çocuk ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen sosyal proje Alanya’dan başladı.

45 kişilik ekip

Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanlarının idaresinde gerçekleştirilen çalışmaya, doktor, hemşire, sosyolog, psikolog, kuaför ve yardımcı personel olmak üzere 45 kişilik bir ekip katılıyor. 4 kişiden oluşan ekipler gittikleri mahallelerde evlere dağılarak, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç olan vatandaşlara yerinde hizmet veriyor.

Alanya Dim Vadisinden başladı

Sosyal alanda yerinde verilen hizmet Alanya Dim Vadisi’ndeki mahallelerde başladı. Büyükşehir ekipleri, Kuzyaka, Uzunöz, Gümüşkavak ve Yalçı Mahallelerinde vatandaşların derdine derman oldu. Diğer ilçelerde de aynı hizmetler vatandaşın ayağına kadar götürülecek.

Çocuklara diş bakımı eğitimi verildi

Kırsal mahallelerdeki çocuklara Diş Doktoru tarafından, diş temizliği, bakımı ve fırçalama teknikleri uygulamalı anlatıldı. Ayrıca diş macunu, diş fırçası, konuyu anlatan broşür ve boyama kitapları hediye edildi.

İhtiyaç sahiplerine sosyal kart

Kırsal mahallelerdeki vatandaşlardan sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi aileler de tespit edilerek sosyal kart talepleri alındı. Sosyologlar evlerde incelemelerde bulundu.

Doktorlar muayene etti

Bakıma ihtiyaç duyan hastalar ve engellileri evlerinde ziyaret eden sağlık ekipleri, sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Ayrıca hasta olan yaşlı kadın ve erkekler tek tek muayene edildi. Tansiyonları ve şekerleri ölçülen hastaların sağlıkla ilgili şikayetleri dinlendi. Durum önem arz edenler sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.