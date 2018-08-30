Büyükşehir’in Mola Evleri Projesi’ne sosyal duyarlılık ödülü

Kente değer katan projelerin yanı sıra insana dokunan projeleri ile de Türkiye’ye örnek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi bir ödül daha aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylerin ve ailelerinin hayatlarına önemli bir katkı sunan Mola Evleri Projesi, Konyaaltı Gençlik Derneği (KONGED) tarafından Sosyal Duyarlılık Dalında Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü, projenin mimarı olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in eşi Ebru Türel aldı.

Kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalarıyla Antalya’da önemli sivil toplum örgütleri arasında yer alan KONGED, Barış Manço anısına düzenlenen 4. Yıl Ödülleri ve Lansman Gecesini Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen gecenin açılışında konuşan KONGED Kurucu Başkanı Alper Alveroğlu, 4 yıl önce Konyaaltı ilçesinden yola çıkan derneğin bugün gelinen noktada 7 ayrı ilçe başkanlığı olan, 1500 üyesi bulunan büyük bir aile haline geldiğini söyledi. Kısa sürede önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Alveroğlu, bu yolda kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Ödülü projenin mimarı Ebru Türel aldı

Gecede 13 dalda verilen başarı ödülleri de sahiplerini buldu. Sosyal Duyarlılık Dalında Başarı Ödülü, Türkiye’de bir ilk olan Mola Evleri Projesi ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve projenin mimarı eşi Ebru Türel’e verildi. Ebru Türel ödülü KONGED Başkan Vekili Alihan Kansu ve KONGED Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Semiz’den aldı. KONGED üyelerine Mola Evleri projesini ödüle layık gördükleri için teşekkür eden Ebru Türel, Mola Evleri’nin engelli bireylerin ve ailelerinin önemli bir ihtiyacından doğduğunu belirterek, “Hepimiz toplumda bazı ihtiyaçlara dikkat çekiyoruz. Bu projemiz de özel bireylerin aileleri için bizim çok basit olarak algıladığımız şeylerin ne kadar önemli, değerli olduğunu gösteriyor. Bu ihtiyaçlara cevap veren çok güzel bir proje oldu” dedi.

“Amacımız Mola Evleri’ni yaygınlaştırmak”

İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Konyaaltı, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde pilot olarak 3 tane mola evi açıldığını söyleyen Ebru Türel şunları söyledi; “Özel bireylerin aileleri Mola Evleri’ne çocuklarını gönül rahatlığı ile bırakıyor ve yarım gün de olsa kendilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarını bu zaman içerisinde karşılayabiliyor. Bu gerçekten onlar için çok değerli ve önemli bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak buna bir çözüm ürettik. Amacımız diğer tüm projelerde yaptığımız gibi Mola Evleri’ni yaygınlaştırmak ve engelli bireylerimizin ve ailelerinin ihtiyaçlarına cevap vererek onların hayatına bir nebze de olsa dokunabilmek ve onları biraz daha rahatlatabilmek”

Proje büyük kolaylık sağlıyor

Mola Evi Projesi, ‘Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Okul Öncesi Anasınıfı ve Eğitime Destek Odaları’ şeklinde hizmet veriyor. Ailelerin engelli çocuklarını güvenle emanet edebildiği Mola Evleri’nde özel çocuklar sosyal becerilerini geliştiriyor. Proje, Antalya’da yaşayan özel gereksinimli çocuk sahibi olan ailelere büyük kolaylık sağlıyor. Ailelerin sosyal ve kültürel yaşama entegre olabilmelerini, çocuklarıyla ilgilenirken yapamadıkları günlük rutin işlerini de yapabilmelerine imkân tanıyan Mola Evleri’nden aileler, kısmi zamanlı ve ya günübirlik olarak yararlanabiliyor. Bir gün önceden randevu almak üzere çocuklarını Mola Evi’ne bırakan aileler, çocukları Mola Evinde emin ellerde vakit geçirirken, kendilerine vakit ayırabiliyor.