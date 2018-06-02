Büyükşehirin özel öğrencileri mezun oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in büyük önem verdiği Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ilk mezuniyet heyecanı yaşandı. Merkezde,Özel Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi ve Özel Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde eğitim gören toplam 29 öğrenci mezun oldu. Okul yönetimi tarafından düzenlenen iftar yemeği ve ilk mezuniyet balosuna Okul Müdürü Yasemin Doğan, Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Tarık Bitlis, AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım, öğretmenler, özel öğrenciler ve aileleri katıldı. 4 yıl boyunca lise eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan Başkan Türel’in “Meleklerim” diye sevdiği öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte yaptıkları iftarın ardından mezuniyet balosunda doyasıya eğlendi.

Çalışma hayatları devam edecek

Törende konuşan Okul Müdürü Yasemin Doğan, “İş Uygulama Merkezi’nde orta ağır düzeyde çocuklarımız, Mesleki Eğitim’de de hafif düzeyde çocuklarımız var. Mesleki Eğitim sınıfları ve İş Uygulama sınıflarımızdan toplam 29 öğrencimiz mezun oluyor. Mezun olan öğrencilerimiz merkezimizden eğitim alamaya devam edecek. Ayrıca mezun olan öğrencilerimizi işe yerleştirmek yönünde çeşitli projelerimiz var. Ağır düzeyde iş imkanı sağlayamadığımız çocuklarımızın merkezimiz bünyesinde bulunan ASMEK atölyelerinde çalışma hayatları devam edecek. Yani mezun oldular, artık okulumuzla ilişkileri kesildi diye bir şey yok. Mezun olduktan sonrada bireysel eğitimleri, atölye eğitimleri merkezimizde devam edecek” dedi.

Doyasıya eğlendiler

Gururlu bir gün yaşadıklarını dile getiren Doğan,"Bu yaptığımız organizasyonun normal liselerden hiçbir farkı yok. Normal okullarda nasıl mezuniyet balosu düzenlenip öğrenciler eğleniyorsa bizim çocuklarımızın da normal öğrencilerden hiçbir farkı yok, onlarda kendi mezuniyet balolarında doyasıya eğleniyor. Özel çocuklarımızı, başarılarından dolayı kutluyor, onlara mutlu bir yaşam diliyoruz” diye konuştu.