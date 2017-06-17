Büyükşehir’in ‘Santur Dinletisi’ büyüledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan etkinliklerine, Antalyalıların yoğun ilgisi devam ediyor. Ramazan etkinliklerinde sahnelenen gölge oyunu Hacivat ve Karagöz özellikle çocukların büyük ilgisini çekiyor. Gölge oyununun ardından Antalyalılar, çok özel bir tasavvuf enstrümanı olan santurla buluştu. Tasavvuf müziğinin içinde önemli bir enstrüman olan santurdan yükselen ezgiler, dinleyenleri mest etti. Türk Tasavvuf Müziği’nin önemli sufilerinden Niyazi Mısri’nin şiirlerinden bestelenen eserlerin seslendirildiği konserde, Antalyalılar unutulmaz anlar yaşadı.

İftar sofrası Yenigün Pazar yerinde kuruldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin birlik ve beraberliğin en önemli örneklerini sergilediği iftar sofraları Antalyalıları bir araya getiriyor. Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinin iftar sofralarında oruçlarını açıyor. Bu kez iftar sofrasının durağı Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi oldu. Yüzlerce vatandaş dualarla oruçların açtı.