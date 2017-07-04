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04 Temmuz 2017 11:32

Büyükşehir’in yardım eli Manavgat’a uzandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ın Emek Mahallesi’nde yaşayan tekerlekli sandalyeye bağlı Mehmet Özçelik’e hasta yatağı ve ihtiyaç sahibi Hakan Unç’a da ev eşyası yardımında bulundu.

Büyükşehir’in yardım eli Manavgat’a uzandı

04 Temmuz 2017 11:32


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. İlçe Hizmet Birimleri işbirliği ile kırsaldaki en uzak mahallelere kadar zor durumdaki vatandaşlar tespit edilerek, yaşamlarını kolaylaştıracak yardımlarda bulunuluyor.


Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ın Emek Mahallesi’nde yaşayan tekerlekli sandalyeye bağlı Mehmet Özçelik’e, bakımının daha kolay yapılabilmesi için tam donanımlı hasta yatağı yardımı yaptı. Daha önce hasta yatağı olmadığı için hareketleri çok kısıtlı olan ve ağrı çeken Özçelik, tam donanımlı konforlu bir yatağa kavuştu.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Emek Mahallesi’nde oturan Hakan Unç’a da ev eşyası yardımı yaptı. Sosyal hizmet uzmanlarınca ziyaret edilen ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen Unç’a oturma grubu hediye edildi. Yeni eşyalar Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından eve yerleştirildi.




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