Buzağı Takip Sistemi hayata geçti

Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, yazılımı yapılan Buzağı Takip Sistemi uygulamasını başlattı. Yetiştiriciler Buzağı Takip Sistemi uygulaması sayesinde buzağı doğum ve ölüm olayları anında İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine bildirebilecek.

Uygulama ile ilgili açıklamada bulunan Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Özen, “Anlık verilere ulaşmak çok önemli. Bu uygulama sayesinde hangi işletmede buzağı doğmuş, hangi işletme buzağı ölmüş anında haberdar olup, 7/24 yetiştiricilerimizin yanında olacağız. 2018 yılının hayvan hastalıklarıyla mücadele ve buzağı kayıplarının önlenmesi yılı olarak ilan edilmesi bakımından önem arz eden uygulamanın tüm yetiştiricilere faydalı olmasını temenni ederim” dedi.