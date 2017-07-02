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02 Temmuz 2017 18:10

Buzdolabı patlayan evde yangın paniği

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir evde buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı.

Buzdolabı patlayan evde yangın paniği

02 Temmuz 2017 18:10

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre yangın, Tophane Mahallesi’ndeki Hayri Kılınçay’a ait evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen neden balkonda bulunan buzdolabı patlayarak alev almaya başladı. Kısa sürede balkonu kaplayan yangından çıkan dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. O sırada evin farklı odasında bulanan Hayri Kılınçay ve eşi Gülay Kılınçay, yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracı yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Mahsur kalan çiftti de kurtaran ekipler olası bir felaketi önledi. Çıkan yangında maddi hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen Hayri Kılınçay ve eşi Gülay Kılınçay’a sağlık ekipleri tarafından ayaküstü tedavi yapıldı.




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