Çakmak Balında hasat zamanı

Yayla çiçek balı kilogramı 35-40, petek balı ise 40 liradan satılıyor.

Korkuteli’ne bağlı İmecik Çakmak yaylasında oluşan çiçekler nedeniyle bal üreticileri kovanlardan ve peteklerindeki balların hasadını yapmaya başladı. Bu yıl yaylalarda çiçeğin olması nedeniyle rekolte, arıcıların yüzünü güldürüyor. Ege bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok yerinden gezgin arıcıların uğrak yeri olan Beydağları ve Çakmak yaylası, lezzetli bal üretimine imkan veren çiçek popülasyonunun fazla olması nedeniyle bal üreticileri tarafından tercih ediliyor. İmecik Mahallesi’nde arıcılık yapan Erdal Kaya, arıcılıkla aile bütçesine önemli miktarda katkı sağladığını söyledi.

Kaya, “İmecik ve çevresine her yıl yüzlerce gezginci arıcı da gelir. Bu yıl verim yüksek. Yani vatandaşlarımıza sunduğumuz, şeker katkısız saf çiçek balı miktarı arttı. Suni peteğe arılarımızın yaptığı balı bu yıl kilogramı 30-35 liradan, daha çok ilgi gören ve tümüyle organik olan yayla petek balını ise 35-40 liradan satıyoruz. En yoğun ilgiyi, peteğini de arıların yaptığı yayla kovan balı görüyor. Geçen yıla göre fiyatlarımızda önemli değişiklik yok. İmecik bölgesindeki üreticiler olarak bizim fiyatımızın yüksek gibi görülmesi normal. Ancak katkısız balı yiyen bizim devamlı müşterimiz oluyor” dedi.