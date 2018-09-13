Çakmak gazını çekerek araçta sızdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çektiği çakmak gazının etkisiyle çalışır vaziyetteki araç içinde sızan ve mahallelinin şikayeti üzerine polis tarafından araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ve silahla ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şelale Mahallesi 3540 sokak üzerinde 06 DP 3630 plakalı aracın çalışır vaziyette kapıları açık halde uzun süre park halinde görünce polisi aradı. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramalarda 1,06 gram kristal olarak bilinen metamfetamin, 3,84 gram esrar, 2 adet renkli uyuşturucu hap, 1 adet 7,65 çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu silahlara ait mermiler, uyuşturucu madde içmek için hazırlanan bong tabir edilen düzenek, uyuşturucu içiminde kullanılan cam ve kamış aparat, esrar içiminde kullanılan şeffaf kağıt, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen bin 850 lira ele geçirildi.

Araç içinde sızmış halde bulunan ve gözaltına alınan C.P. isimli şahıs, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 6136 sayılı silah kanununa muhalefet suçlarından yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi.