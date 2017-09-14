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14 Eylül 2017 17:13

Çakmak’a veda yemeği

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü atanan Hasan Çakmak için veda yemeği düzenlendi.

Çakmak’a veda yemeği

14 Eylül 2017 17:13


Korkuteli Mesude-Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 5 yıl görev yapan Hasan Çakmak’ın Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne atanmasıyla, çalışma arkadaşları tarafından veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğinde konuşan Hasan Çakmak, “Birlikte çalıştığım okul müdür yardımcılarımız, öğretmen arkadaşlarımdan, Okul aile birliğinden ve hayırseverimiz Erol Memioğlu’ndan her zaman yakın ilgi ve destek gördüm. Meslek hayatımda en anlamlı en mutlu günlerim bu okulda geçti. Böyle bir veda programı benim için sürpriz oldu ve duygulandım. Bu samimi ortamı oluşturan ve bana her zaman destek olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.


Konuşmaların ardından Okulu yaptıran Hayırsever Erol Memioğlu, Hasan Çakmak’a başarılı çalışmalarından dolayı da plaket verdi.




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