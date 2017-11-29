Alanya’nın Oba Göl Mahallesi’ndeki bir apartmanın boş olan 6 dairesinden 6 su ısıtıcı çalındığı ihbarını değerlendiren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalıntı eşyaların internet üzerindeki bir alışveriş sitesinde satışa çıkarıldığını tespit eden polis, kendini müşteri olarak tanıtarak ısıtıcıları satın almak için sözleşti. Kararlaştırdıkları adreste satıcıyla buluşan ekipler, Gökhan T.’yi (35) ısıtıcılarla yakaladı. Yapılan incelemelerde ısıtıcıların çalıntı olduğu tespit edilirken, Gökhan T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.