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29 Kasım 2017 16:05

Çaldığı ısıtıcıları polise satmak isterken yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartmandaki dairelerden 6 adet su ısıtıcısı çalan şahıs, eşyaları internet üzerinden satmaya çalışırken polise yakalandı.

Çaldığı ısıtıcıları polise satmak isterken yakalandı

29 Kasım 2017 16:05


Alanya’nın Oba Göl Mahallesi’ndeki bir apartmanın boş olan 6 dairesinden 6 su ısıtıcı çalındığı ihbarını değerlendiren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalıntı eşyaların internet üzerindeki bir alışveriş sitesinde satışa çıkarıldığını tespit eden polis, kendini müşteri olarak tanıtarak ısıtıcıları satın almak için sözleşti. Kararlaştırdıkları adreste satıcıyla buluşan ekipler, Gökhan T.’yi (35) ısıtıcılarla yakaladı. Yapılan incelemelerde ısıtıcıların çalıntı olduğu tespit edilirken, Gökhan T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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