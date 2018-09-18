Çaldığı malzemeleri 2. el eşya mağazasına satan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinden çaldığı malzemeleri 2. el eşya işi yapan mağazaya satan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesinde bir işyerinden Televizyon, Çay Ocağı ve Tost makinesi çalınması üzerine Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ö.O. isimli şahıs, şehiriçi köprüsünde polis tarafından yakalandı. Ö.O.'nun emniyetteki ifadesinde çaldığı malzemeleri ikinci el malzeme işi yapan iş yerlerine sattığını söylemesinin ardından malzemeler geri alınarak sahiplerine teslim edildi.

Çalıntı malzemeleri satın alan kişiler hakkında da suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçlarından adli işlem yapılırken, hırsızlık olayının şüphelisi Ö.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.