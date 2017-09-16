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16 Eylül 2017 21:12

Çaldığı motosikleti çalıştıramayınca kaçtı, polislerin ikamet ettiği apartmana saklanınca yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir inşaatın önünde park halindeki motosikleti çalan ancak çalıştıramayınca bırakıp yaya olarak kaçan hırsız, hayatının hatasını yaptı.

Çaldığı motosikleti çalıştıramayınca kaçtı, polislerin ikamet ettiği apartmana saklanınca yakalandı

16 Eylül 2017 21:12

Hırsızın saklanmak için seçtiği binada ikamet edenlerin çoğu polis olunca, ihbarın ardından oturdukları binanın çatısına çıkan polisler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.


Olay, bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Motosikleti çaldıktan sonra çalıştıramadığı için iterek götürmeye çalışan hırsızlık zanlısı, inşaatta bulunanların durumu fark etmesi üzerine bir apartmanın altındaki boş depoya saklandı. Burada olduğunun fark edilmesi üzerine motosikleti bırakarak kaçan zanlı, yakında bulunan portakal bahçesinin tel çitini aşarken düşerek ayağından yaralandı. Şüpheli yaralı olmasına rağmen kaçarak bahçede saklandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri portakal bahçesinde uzun süre zanlıyı aradı. Zanlı bir süre sonra bahçenin diğer tarafındaki tel örgülerden atlayarak mahalle arasına kaçarken kendisini gören sivil polisler zanlıyı takibe aldı. Bir süre sonra zanlının gözden kaybolmasının ardından olay yerine çok sayıda sivil ve resmi polis takviyesi yapıldı. Uzun bir aramanın ardından hırsızlık zanlısı F.Ç., birçok polis memurunun ikamet ettiği apartmanın çatısında binada oturan ve şüphelinin peşinde olan diğer gelen polisler tarafından saklanırken yakalandı. Zanlı güçlükle polis aracına bindirilirken kendisinin kavgaya karıştığı için kaçtığını, başka bir suçu olmadığını söyledi. Diğer taraftan zanlının el çantasında para ve kimliğin yanı sıra birde tornavidanın bulunması dikkatlerden kaçmadı.




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