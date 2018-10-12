İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldığı motosikleti satmak için internete ilan verince yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çaldığı elektrikli motosikleti internette bir site üzerinden satmak için ilan veren şahıs yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çaldığı elektrikli motosikleti internette bir site üzerinden satmak için ilan veren şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde park halindeki elektrikli motosikletin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikleti çalan şahsın aracı internette bir site üzerinden sattığını belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ikametinde yakalanan A.Ü. çaldığı motosikleti internet sitesi üzerinden 750 TL'ye sattığını itiraf ederken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.


Çalınan elektrikli motosiklet, satın alan kişinin rızası alınmak suretiyle sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.