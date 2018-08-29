Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 15:03

Çaldığı otobüsü 25 dakika kullanabildi

Antalya’da park halindeki şehiriçi özel halk otobüsünü çalarak iki ayrı iş yerinden hırsızlık olayına karışan şüpheli yakalandı.

Çaldığı otobüsü 25 dakika kullanabildi

29 Ağustos 2018 15:03

Şahsın çaldığı otobüsü 25 dakika kullanması ve içindeki bozuk paraları alması, daha sonra girdiği iş yerlerinde kasalardaki bozuk paraları alması güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay 17 Ağustos günü sabaha karşı 05.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi Anafartalar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki şehiriçi özel halk otobüsünün kapısı açan M.A., direksiyon koltuğuna geçip aracı 10 kilometre kullandı. Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’ne kadar otobüsü kullanan M.A.’nın aracı güçlükle park ettiği görüldü. M.A’nın otobüsü kullanması içinde bulunan bölmelerdeki paraları alıp otobüsü terk etmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


İhbarla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından kimliğini belirlediği M.A.’yı operasyonla yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen M.A’nın iki ayrı iş yerinde daha hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Kültür ve Muratpaşa Mahallesi’nde iki kafe türü iş yerlerine giren M.A’nın tip kutularını ve kasalardaki bozuk paraları çaldığı belirlendi. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç