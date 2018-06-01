Çalık, çocuklarla gönül sofrasında buluştu

Serik Belediyesi tarafından Belek Beach Park günübirlik tesislerinde öksüz, yetim ve özel çocuklar ile yakınları için iftar programı düzenlendi. İftar yemeğine Antalya Ak Parti Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Serik İlçe Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık ve eşi Hayrunisa Çalık, Serik Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan ile çok sayıda yetim, öksüz ve özel çocuklar ile aileleri katıldı. Başkan Çalık eşi Hayrunisa Çalık ile birlikte masaları gezerek öksüz, yetim ve özel çocuklarla sohbet ederek, tek tek istekleri olup olmadığını sordu.

“İhtiyaç sahiplerine gönül kapılarımız her zaman açık’’

Ramazan ayının rahmet ayı olduğunu belirten Başkan Çalık; “11 Ayın Sultanı Ramazan’da tekrar sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah’a bu mübarek aya bizleri ulaştırdığı için ne kadar şükretsek azdır. Bugün çocuklarımızla birlikte iftar açarak onlara yalnız olmadıklarını göstermek için buradayız. Her zaman olduğu gibi yetim çocuklarımızı unutmadık. Düzenlediğimiz bu programda bir araya gelerek onların gönüllerine küçük de olsa bir dokunuş yapmak istedik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu Ramazan ayında da ülkemiz ve milletimiz ve tüm İslam alemine bereket, refah, huzur içinde bir ay geçirmeyi temenni ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

İftar programı, yetim, öksüz ve özel çocuklara hediye dağıtımı ile sona erdi.