Çalık, engelliler gününde çalışanlarını unutmadı

Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik Belediyesi’nde görev yapan engelli çalışanları ile bir araya geldi ve engelliler gününü kutladı. Çalık, ‘‘Engel tanımayan bireylere daha engelsiz bir yaşam sunabilmek için engelli vatandaşlarımıza istihdam sağladık. Göreve geldiğimizde 2 engelli personeli ile hizmet veren belediyemizde bu sayıyı 11’e çıkardık’’ dedi.

“Sadece bir gün sembolik olarak kutlamak değil, her gün farkında olmak gerekir’’

Serik’te bulunan tüm engelli dernekleriyle istişare içerisinde çalıştıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Çalık, “Engellilerimize acıyarak değil, onların var olan zor şartlarına faydalı olabilmek ve aynı zamanda sosyal hayata, istihdama katılımlarını sağlamak amacıyla birçok proje ürettik. Bu yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz projeyle işitme engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulabilmek için kendi bünyemizde görev yapan işaret dili uzmanı görevlendirdik. Engelli vatandaşlarımız Cuma namazında okunan hutbeyi işaret diliyle artık kolaylıkla anlayabiliyorlar. Engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak için biz bu güne kadar ciddi çalışmalar yaptık. Engelliler Günü’nü sadece bir gün sembolik olarak kutlamak değil, her gün farkında olmak gerekir.’’

Daha sonra Başkan Çalık, engelli çalışan personeline hediyeler verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.