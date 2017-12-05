Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 12:02

Çalık, engelliler gününde çalışanlarını unutmadı

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli olan personelleriyle buluştu.

Çalık, engelliler gününde çalışanlarını unutmadı

05 Aralık 2017 12:02


Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik Belediyesi’nde görev yapan engelli çalışanları ile bir araya geldi ve engelliler gününü kutladı. Çalık, ‘‘Engel tanımayan bireylere daha engelsiz bir yaşam sunabilmek için engelli vatandaşlarımıza istihdam sağladık. Göreve geldiğimizde 2 engelli personeli ile hizmet veren belediyemizde bu sayıyı 11’e çıkardık’’ dedi.



“Sadece bir gün sembolik olarak kutlamak değil, her gün farkında olmak gerekir’’


Serik’te bulunan tüm engelli dernekleriyle istişare içerisinde çalıştıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Çalık, “Engellilerimize acıyarak değil, onların var olan zor şartlarına faydalı olabilmek ve aynı zamanda sosyal hayata, istihdama katılımlarını sağlamak amacıyla birçok proje ürettik. Bu yıl içerisinde hayata geçirdiğimiz projeyle işitme engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulabilmek için kendi bünyemizde görev yapan işaret dili uzmanı görevlendirdik. Engelli vatandaşlarımız Cuma namazında okunan hutbeyi işaret diliyle artık kolaylıkla anlayabiliyorlar. Engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmak için biz bu güne kadar ciddi çalışmalar yaptık. Engelliler Günü’nü sadece bir gün sembolik olarak kutlamak değil, her gün farkında olmak gerekir.’’


Daha sonra Başkan Çalık, engelli çalışan personeline hediyeler verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
18
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç