Çalık, muhasebecilerle buluştu

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik'te görev yapan farklı meslek gruplarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik'te görev yapan mali müşavirlerle yemekte bir araya geldi. Serik Belediyesi tarafından, Boğazkent Mahallesi Deniz Yıldızı Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemeğe Başkan Çalık'ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Serik Serbest Muhasebe, Mali Müşavirler Odası Temsilcisi Ramazan Kahya, yönetim kurulu üyeleri, Muhasebeciler ve aileleri katıldı.

“Turizmde iş istihdamını sürekli hale getirmek istiyoruz”

Mali müşavirlerden gelen talepleri dinleyen Çalık, “İlçemizde ekonominin gelişmesi, marka bir kent olması için çok sayıda proje üretmeye devam ediyoruz. Özellikle esnafımıza katkı sağlayacak işler yapma gayretindeyiz. Serik gittikçe gelişiyor, güzelleşiyor. Sizlerin desteğiyle de çok daha ilerlere taşıyacağız. Bölgemiz turizm bölgesi. Çok şükür bu yıl turizm yüzümüzü güldürdü. Geçtiğimiz yılda yaşanılan ekonomik krize karşı bölgemize daha fazla turisti çekmek için yaptığımız yatırımların karşılığını aldık. 8-11 Kasım tarihleri arasında bu yıl 3.'sünü düzenleyeceğimiz Meyve & Sebze Tarım Forumu ile bölgemize ekonomik alanda turizmde iş istihdamını sürekli hale getirmek istiyoruz” dedi.

Mali Müşavirler Odası Başkanı Çavdar ise düzenlenen gece için Başkan Çalık'a teşekkür etti.