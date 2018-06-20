Çalık, seçimler için destek istedi

Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’ye destek istedi.

Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik’te rutin hale getirdiği vatandaş ziyaretlerine Ramazan Bayramı süresince de devam etti. Yapılan ziyaretlerde vatandaşlarla bayramlaşan Çalık, gelen talepleri dinleyip yaklaşan seçimler öncesi vatandaşlardan destek istedi. AK Parti Antalya Milletvekili Adayları Kemal Çelik, Esma Balaban Karacan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan ve AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleriyle birlikte vatandaşları bilgilendiren Başkan Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı seçim manifestosu, hedefleri ve hükümetin icraatları hakkında bilgilendirmede bulundu.

Çalık: “24 Haziran seçimleri, ülkemiz için değil tüm islam coğrafyası için çok önemli”

Belediye Başkanı Çalık, “24 Haziran’da yapılacak olan seçimler sadece ülkemiz için değil tüm İslam coğrafyası için büyük önem taşıyor. Milletvekili adaylarımız ve teşkilatımızla birlikte sabahın erken saatlerinden, gece geç saatlere kadar tüm mahallelerimizi gezerek vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Yaptığımız ziyaretlerde yapılan hizmetlerin farkında olan vatandaşlarımızın bizlere gösterdiği sıcak ilgi bizi mutlu ediyor. Yurdun her köşesinde olduğu gibi Serik’te de cumhur ittifakına destek oldukça yoğun. Özellikle İstanbul yeni kapıda yapılan miting sadece Türkiye’ye değil tüm Dünyaya cumhur ittifakının ne denli büyük olduğunu gösterdi. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam coğrafyaları için ne kadar önemli olduğunun farkında olan vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.