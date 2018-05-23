Çalık’dan çat kapı ziyaret

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, İftar öncesi ve sonrası vatandaşlara çat kapı ziyaretlerde bulunuyor. Çalık, ziyaretlerde vatandaşların istek ve önerilerini dinliyor sorunları çözüyor.

“Bu ayı paylaşım ve tevazu içerisinde değerlendirmeliyiz”

Başkan Ramazan Çalık, “11 Ayın Sultanı Ramazan-ı şerif bereketiyle geldi. Bu günleri bir fırsat olarak görmeli paylaşım ve tevazu içinde değerlendirmeliyiz. Ziyaretlerde bulunulmalı, düşkünlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmeliyiz. Bizim inancımızın temelinde bu var. Belediye olarak her zaman ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

“Güçlü bir Türkiye için istikrar gerek”

Ziyaretlerde Cumhurbaşkanlığı Milletvekili Genel Seçimleri hakkında da bilgiler veren Çalık, “Türkiye’nin gelecekte 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi mevcut olan istikrarı devam ettirmesi büyük önem taşıyor. Bu yüzden 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Son 15 yılda yapılanlar ortada. Bizde yapılan bu hizmetleri halkımıza daha doğru bir şekilde bıkmadan usanmadan anlatmaya devam edeceğiz. Gelecekte de bu başarıların sürdürülebilmesi için iktidarın devam etmesi gerekiyor.”