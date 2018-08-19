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19 Ağustos 2018 00:26

Çalımbay: "Mağlup da olabilirdik"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ölü toplardan 3 gol yediklerini belirterek, "Üzüldüğümüz bir puan kaybı değil, mağlup da olabilirdik" dedi.

Çalımbay:

19 Ağustos 2018 00:26


Spor Toto Süper Lig 2. hafta maçında Antalyaspor, sahasında Atiker Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Çalımbay, ilginç bir maç yaşadıklarını söyledi.


Erken gol yemelerine rağmen oyundan kopmadıklarını belirten Çalımbay, “Gereken golleri bulduk. Geçen hafta 2 golü ölü toptan yedik. Tedbir almamıza rağmen arkadaşlarımız istediklerimizi sahada yapamadı. Beklemediğimiz 3 gol yedik. Galibiyet kovalarken maç, berabere bitti. Bunlardan ders çıkarmak gerekiyor. Üzüldüğümüz bir puan kaybı değil, bugün mağlup da olabilirdik. Yediğimiz goller bize yakışmıyor. Rakibe bu kadar rahat vurdurmamamız gerekiyor” diye konuştu.



"Eksikliklerimiz var"


Takımının mücadelesinden memnun olduğunu ifade eden Çalımbay, “Ölü toptan gelen 3 gole üzüldük. Eksikliklerimiz var. Transfer bitmeden eksikliklerimizi giderip daha iyi oluruz. Gol atarken sıkıntımız yok ama diğer konularda eksiğimiz var. Milli maç arasına kadar iyi şekilde gelip, o arada yaptığımız hataları telafi edeceğimize inanıyoruz” diye konuştu.




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