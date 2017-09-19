Çalımbay: “Sakat ve giden oyunculardan dolayı sıkıntılar yaşadık”

Sezona başlarken hazırlık dönemimizde Menez, birinci antrenmanda sakatlandı. 2-3 aya kadar gelmedi, tedavi ve ameliyat oldu. Sezona başlarken sakatlıklar çoğaldı. Sonra transfer edilen arkadaşlarımız geldi. Bunlar da hazır değildi. Biz öyle yolumuza devam ettik” dedi.

Süper Lig’in 5. haftasında Kayserispor’a mağlup olarak galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, istifa kararı almıştı. Bugün sabah saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay, istifasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Antalyaspor’dan ayrılan Çalımbay, sezon başında yaşanan sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta zorlandığını ancak bundan sonraki süreçte Antalyaspor’un daha başarılı olacağına inandığını söyledi.

“Kimseye kırgınlığım yok”

Çok sevdikleri ve zevkle çalıştıkları Antalyaspor’dan ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade eden Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Kimse böyle çok iyi şekilde bahsettiği yerden ayrılmak istemez. Şartlar sonucunda ayrılmak zorunda kalıyorsunuz. Her iki taraf için hayırlı olsun. Kimseye kırgınlığım yok. Bu sezonda istemediğimiz şeyler gelişti. Beraber konuşarak yolumuzu ayırmak zorunda kaldık” diye konuştu.

“Taraftara çok teşekkür ediyorum”

Antalyaspor’da çok zorlu süreçler yaşadıklarını belirten Çalımbay, "Her şeyden önce bir kere Antalyaspor’a başladığımızda çok zorlu bir süreç yaşadık. Zorlu süreçte en büyük destek taraftardan geldi. Kayserispor maçından sonra taraftarın yaşadığı olay var, o olaydan dolayı geçmiş olsun diliyorum. Bize hem deplasmanda hem de içeride verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bunu unutmayacağım. Yaşanan üzücü olaylar oldu ama ne kadar vefakar olduklarını gösterdiler. Geçen sene bir başarı geliyorsa en büyük destek taraftardan geldi. Ne yaz dediler ne kış dediler. Ben ve ekibim onlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Geçen sene krize rağmen takıma geldik”

Göreve başladıklarında takımda çok büyük bir kriz olduğunu bildiklerini ve buna rağmen göreve geldiklerini söyleyen Çalımbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2 puanla geldik. Kendimizi riske atarak geldik. Benim hiç korkum olmadı. Çok zor takımları, sonuncu olan takımları aldık. Bunun en büyük örneği Denizlispor’du. Onu aldığımda Avrupa’ya gittik ve orada Porto’ya elendik. Bizim başaramayacağımız şey yok. Yeter ki uzun olsun. Geçen sene de işimiz zordu. Ama işimize sıkıca sarıldık. Ekip ruhu vardı ve mükemmel işler yaptık. Antalyaspor’da 28 maç oynadık. Antalyaspor’un tarihinde olmayan ilkleri başardık. Mükemmel bir sezon geçirdik. Herkesin bu takım düştü dediği ve başka şeyler düşündüğü zaman biz geldiğimizde Rize beraberliği ve Beşiktaş yenilgisi oldu. Kayseri maçıyla çıkışa başladık. Mükemmel çıkış yakaladık. Neye üzüldük; Avrupa’ya gidemediğimize üzüldük.”

“Sakat ve giden oyunculardan dolayı sıkıntılar yaşadık”

Bu sene sakat oyunculardan ve takımdan ayrılan futbolculardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Rıza Çalımbay, “Biz bu işi yaparken saydığımız şeyler sayesinde oldu. Takım görevini dört dörtlük yaptı. Takımdan giden oyuncular oldu, M’billa ve Motta gibi. Onların bu takıma çok katkıları oldu. Bu sezona sıkıntılı başladık. Sezona başlarken hazırlık dönemimizde Menez, birinci antrenmanda sakatlandı. 2-3 aya kadar gelmedi, tedavi ve ameliyat oldu. Sezona başlarken sakatlıklar çoğaldı. Sonra transfer edilen arkadaşlarımız geldi. Bunlar da hazır değildi. Biz öyle yolumuza devam ettik” açıklamasında bulundu.

“Güzelce konuştuk ve ayrılmaya karar verdik”

Ayrılığı kendisinin istemediğini söyleyen deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay, “Bu ayrılık benim istediğim bir ayrılık değildi. Geçen sezon 7. haftada geldik. Bu sene de 5. haftaya geldik. Oynadığımız maçların 3’ü deplasman ve 2 tane zor karşılaşma vardı. Beşiktaş ve Galatasaray mücadeleleri bunlar. Geçen sezona bakıyorsunuz; çok daha zor bir durumdan geldik. Bu sezon daha 5. haftadayken bunlar yaşandı. Bu durum bizi üzüyor. Sakatlarımızın çoğalması, özellikle transferdeki fikir ayrılıkları böyle olmasını sağlıyor. Bu takımın kesinlikle başarılı olacağını inanıyorum. Sakat arkadaşlar iyileşecek. En büyük eksiklerden bir tanesi sakat oyuncuların olmaması ve bu sakatlıklar devam ediyor. Bu durumdan dolayı sıkıntı yaşadık. Ben kimseyle sorun yaşamadım. Güzelce konuştuk ve ayrılmaya karar verdik” dedi.

“Bu takımın mutlaka 5 maçtan daha fazla kredisinin olması gerekiyor”

Takımın 5 maçtan daha fazla kredisinin olması gerektiğini dile getiren Çalımbay, “Bence bu takımın mutlaka 5 maçtan daha fazla kredisinin olması gerekiyor. Geçen sene çok zorlukların altından kalkmış bir ekip. Biz zor işleri seven bir ekibiz. Bazı şeyleri oturtmak için zaman gerekiyor. Konuşup ayrılmak da en güzel şeylerden bir tanesi. İyi bir şekilde ayrılmak da bizim için güzel bir şey. Takım kaptanı Eto’o olmak üzere bütün takıma ve yönetime teşekkür ediyorum. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“O arkadaşımızın kafa olarak değişmesi gerekiyor”

Kayserispor maçından sonra yaptığı radikal kararlar almaları gerektiğiyle ilgili açıklaması hakkında da bilgiler veren Rıza Çalımbay, “Kadro dışı değil benim söylediğim radikal kararlar almamız gerekiyor demiştim. O arkadaşımızın kafa olarak değişmesi gerekiyor. Onu oyuna sokmak istedik ama arkadaşımız o pozisyonda oynayamam dedi. Biz de çok üzüldük. Ama yaşadığımız sorunları dışarıya yansıtmadık. Bu arkadaşımızın onu söylemesine çok üzüldüm. Ona göre radikal kararlar almak gerekiyor. Ben dün buraya geldiğimde arkadaşımızı ikna edecektik, takımın o oyuncuya ihtiyacı vardı. Bu tür şeyler üzücü şeyler. Başkanla oturup konuştuk ve ayrılmanın en doğrusu olacağına karar verdik ve ayrıldık” ifadelerini kullandı.

“Geçen sene huzur içinde çalıştık, bu sezon maalesef problemler oldu”

Yapılan transferlerin hepsinin iyi olduğunu ancak zamanlamasının yanlışlığına dikkat çeken Rıza Çalımbay, “Transferlere baktığınız zaman hepsi iyi transferler ama zamanlama yanlış. Şimdi Djourou, Vainquer, mesela ben Menez’i hiç görmedim. Onu gördüğüm ilk maç Alanyaspor maçının 20 dakikası. Sonra Menez ve diğer sakat oyuncular için U21 takımıyla maç aldık. Orada da Menez 50 dakika oynadı. Fizyoterapisti hazır değil, bu kadar oynayabilir dedi. Nasri geldi, siz burayı takip ediyorsunuz, hiç Nasri’yi iç sahada seyrettiniz mi? Geldiğinden beri içeride hiç maç oynamadı. Niye; sakat. Nasri’yi Galatasaray maçından önce adalesinde yırtık çıktığı için oynatamadık. Diğer oyuncular zaten hazır değil. Vainqueur ile konuştuk, ’Oynayabilirsem 20 dakika oynayabilirim’ dedi. Gerek kalmadı Yekta, Galatasaray maçında çok iyi oynadı. Onun arkasından diğer Djourou, hazır olmadığı halde Malatyaspor maçında mecburiyetten oynattık. Transferlere baktığınız zaman hepsi iyi oyuncular. Transfer yapmak kolay, önemli olan oyuncuların Türkiye’ye ve takıma uyumu. Bunlar çok önemli. Hiçbir transferi bana sormadan olmaz. Tabii ki bizim de kendimize göre, ekibimizin istediği oyuncular vardı. O yüzden de bazen transferde fikirler uyuşmayabilir. Böyle şeyler de yaşandı. İşin gerçeği şu; biz geçen sene mükemmel şekilde huzur içinde çalıştık, bu sezon maalesef problem içinde çalıştık” açıklamasında bulundu.

“Benim oyuncumun benimle sezon başını geçiresi gerekiyor”

İstedikleri oyuncuların hemen hemen çoğunun alındığını söyleyen Çalımbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İstediğimiz oyuncular hemen hemen alındı diyelim. Hiçbir tanesi kötü oyuncu değil ama faydalanabileceğimiz oyuncu olmadı şu ana kadar net şekilde. Benim oyuncumun benimle sezon başını geçirmesi gerekiyor. Şimdi herkes Nasri’den bir şeyler bekliyor. Adam Türkiye’yi bilmiyor. Yanındaki arkadaşını tanımıyor daha. Mesela Vainqueur’i biz Kayserispor maçında koyduk. Onun için böyle aksaklıklar, böyle sıkıntılar olacak. Galatasaray maçı oynadık, orada çok iyi oynadık. Galatasaray’ın korneri bile yok. O maçta başkan çok iyi prim verdi. Kayseriye gittik, maça çok şanssız başladık. İlk dakika gol yedik. Ama benim istediğim tempo o değil. Biz ısıran, takımlara nefes aldırmayan bir takımız. Maçtaki o penaltıyı atsak değişirdi. Geçen sene de Kayseri’yi penaltı atışıyla yenmiştik.”

“Antalyaspor’un önü açık”

Antalyaspor’un önünün açık olduğunu sözlerine ekleyen Rıza Çalımbay, “Antalyaspor’un önü açık, 6 maçı var, 4’ü içeride. Durum şimdi farklılaştı. 2 hafta sonra da Milli maç arası var. O yüzden takım iyi olacak. Sıkıntı olacağını da düşünmüyorum” diye konuştu.

“Biz geldiğimizden beri kriz yönetiyoruz.”

Kendisi görevdeyken yönetimin başka teknik direktörlerle görüştüğü ile ilgili bir soruya ise Rıza Çalımbay, şu şekilde cevap vererek konuşmasını tamamladı:

“Söylenti yani ben bilemiyorum. Hiçbir zaman onlarla uğraşmadım. Tanıdığım kadarıyla yönetimimizin böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Çünkü biz genelde çok iyi uyum içerisinde çalıştık. Dün de burada konuştuk, tartıştık, bir sürü şey oldu. Hiçbir zaman sorun yaşamadık. Buradaki, biz geldiğimizdeki en büyük şeylerden bir tanesi burada kriz yönetmekti. Bizim geldiğimizdeki en işlerimizden bir tanesi burada kriz yönetmekti. Biz geldiğimizden beri kriz yönetiyoruz. Başka bir şey yönetmedik. Geldiğimden beri Eto’o krizi vardı. Hala da Eto’o krizi devam ediyor. Böyle yoğunluk içinde takımı yönetmeye çalıştık, özellikle de bu sene. Hakikaten ekip olarak sahanın içerisinden çok saha dışıyla uğraştık. Bu bizim işimizin bir parçası ama öyle ya da böyle zaman zaman istediğimiz şeylerde olmuyor.”