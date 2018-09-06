Çalınan keçileri bulununca sarılıp hasret giderdi

B., keçilerine sarılarak hasret giderdi. Olayla ilgili 3 ilçede yapılan operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Elmalı’ya bağlı Bozüyük Mahallesi’nde oturan İ.B.’ye (45) ait 50 keçinin çalınması üzerine Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Şüpheliler sorguda keçileri Finike ilçesinde bir kişiye sattıklarını söyledi. Antalya İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişiye yönelik Finike, Kumluca ve Kaş ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 6 şüpheli yakalanırken, İ.B.’ye ait 45 keçi de ele geçirildi.

Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 45 keçiyi İ.B.’ye teslim ederken, 5 keçinin kesilmiş olabileceği belirtildi. Keçilerine kavuşan İ.B., keçilerine sarılarak hasret giderdi. Mutluluğu gözlerinden okunan İ.B. jandarma ekiplerine teşekkür etti. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.