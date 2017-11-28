Çalınan televizyonunu satılırken buldu

Kepez ilçesi Şelale Mahallesi’nde M.B.’nin işyerinden LCD televizyon ve taşınabilir şarj aleti çalındı. Çalınan televizyonu satın alan spotçu, internet üzerindeki bir siteden televizyonu satışa çıkardı. Televizyonunun internetten satışa çıkarıldığı gören M.B. durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, spotçudan aldıkları eşkal ve bilgiler doğrultusunda kimliğini belirledikleri 21 yaşındaki H.D.’yi Yükseliş Mahallesi’ndeki bir evde gözaltına aldı. Zanlının Alanya’da ikamet ettiği kent merkezine hırsızlık yapmak amacıyla gediği öğrenildi. Cezaevi firarisi olduğu belirlenen H.D.’nin 13 ayrı suçtan arandığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen H.D. tutuklanırken, televizyon ise M.B.’ye teslim edildi.