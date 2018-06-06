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06 Haziran 2018 16:28

Çalıntı bisikleti kardeşinin adına internette satışa çıkardı

Antalya’da çalıntı elektrikli bisikleti yaşı küçük kardeşi adına internette satışa çıkartan bir kişi yakalandı.

Çalıntı bisikleti kardeşinin adına internette satışa çıkardı

06 Haziran 2018 16:28


Edinilen bilgiye göre, bir kişi Kütükçü Mahallesi’nde elektrikli bisikletinin çalındığını Kepez Polis Merkezi Amirliğine bildirdi. Bunun üzerine polis, çalıntı elektrikli bisikletin bulunması için internet hesapları üzerinden denetim yaptı. Denetimlerde elektrikli bisikletin 15 yaşındaki B.D.’nin adına bir sitede satışa sunulduğu belirlendi. Hesabından bisiklet satışı yapılan B.D. yakalanırken internet hesabının olmadığını, hesabı ağabeyi olan A.D.’nin açmış olabileceğini söyledi. Gündoğdu Mahallesi’nde gözaltına alınan A.D’nin emniyetteki sorgusu devam ederken elektrikli bisiklet sahibine tespit edildi.




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