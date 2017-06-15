Diğer
Kategoriler
15 Haziran 2017 18:52

Çalıntı kart bilgileriyle lüks tatil polise takıldı

İnternet üzerinden çalınan banka kartı ve kredi kartı bilgilerini kullanarak Antalya, İstanbul ve Ankara’da dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Çalıntı kart bilgileriyle lüks tatil polise takıldı

15 Haziran 2017 18:52


Banka ve kredi kartları bilgilerini kötüye kullanarak Kemer’de 8 ayrı dolandırıcılık olayına karıştıkları öne sürülen şüphelilerin, lüks otellerde, ünlü diskolarda vakit geçirdikleri belirlendi.


Halit K., Mahmut Ö., Fatih Ş. ve Ferhat B. ile birlikte bir miktar sentetik uyuşturucu olarak bilinen bonzai ve uyuşturucu madde kullandıkları esnada çektikleri video görüntülerinin de ele geçirildiği öğrenildi.


İnternet sohbet programı kullanan bir hacker tarafından ele geçirilen bilgileri kullandıkları iddia edilen şüpheliler hakkında Ankara ve İstanbul’da emniyet birimlerince fezleke hazırlanmış olması sebebiyle nöbetçi savcılık tarafından ek gözaltı süresi verildi. Şüpheliler, bu illerden gelen fezlekelerle birlikte tekrar nöbetçi mahkemeye sevk edilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:27
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:09
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:27
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!