Çalıntı motosikleti Apartman girişine bıraktılar

Manavgat’ta çalıntı olduğu tahmin edilen ve bir apartmanın önüne bırakılan motosiklet polisi harekete geçirdi.

Yukarı Hisar Mahallesi 7137 Sokakta bulunan Karakuş Apartmanı sakinleri sabah evlerinden çıktıklarında apartman girişinde bulunan motosiklet, akşam saatlerine kadar kimse tarafından alınmayınca durum apartman sakinleri tarafından güvenlik güçlerine bildirildi. Karakuş Apartmanı önüne gelen emniyet güçleri motosikletin plakasının bulunmadığını, motor ve şase numaralarının silinmiş olduğunu, düz kontak yapılmak üzere kablolarının kopartılmış olduğunu belirleyerek olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından gerekli çalışmanın yapılmasının ardından motosiklet yediemin otoparkına gönderildi.