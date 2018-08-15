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15 Ağustos 2018 17:45

Çalıntı motosikletle kaza yaptı, 40 metre sürüklendi

Antalya’da çalıntı motosikletle seyreden sürücü 40 metre sürüklendi.

Çalıntı motosikletle kaza yaptı, 40 metre sürüklendi

15 Ağustos 2018 17:45

Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Ulualan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Melih V.’nin kullandığı plakasız motosiklet, Ulualan mevkiinde bulunan un değirmeninin önünde devrilerek yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motor şase numarasından yaptıkları sorgulamada motosikletin çalıntı olduğunu, plakasının ise 07 JH 248 olduğunu belirledi.




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