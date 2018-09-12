Çalışan annelerden konsere davet

Merkezi Antalya'da bulunan Çalışan Anneler Derneği (ÇADER), 14 Eylül Cuma saat 19.00'da, Muratpaşa Belediyesi kültür salonunda klasik müzik konseri düzenliyor.

ÇADER Yönetim Kurulu Başkanı avukat Zeynep Taşçı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Taşçı, ‘Her anne özeldir ve bir kahramandır' diyerek, çalışan annelerin yükünü paylaşma amacıyla çıktıkları bu yolculukta destekleri dolayısıyla Başkan Uysal'a teşekkür etti. Derneğin amaçları doğrultusunda 14 Eylül Cuma saat 19.00'da, Muratpaşa Belediyesi kültür salonunda, ücretsiz olarak klasik müzik konseri düzenleyeceklerini aktaran Taşçı, şunları söyledi:

“İş ve ev hayatında sıkışıp kalan çalışan annelerin yükünü paylaşmayı, nefes aldıkları, hayallerini, planlarını, sorunlarını, çözümlerini paylaştıkları bir ortam sunmayı ve daha mutlu bireyler yetiştirmek için çıktıkları bu yolda yalnız olmadıklarını hissettirmeyi hedefledik. Ve şimdi diyoruz ki, ‘Gelin şimdi müzikle hem ruhumuzu doyuralım hem hep birlikte çocuklarımızın yanında olarak onlara destek olalım”