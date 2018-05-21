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21 Mayıs 2018 13:29

Çalışanların mektubu,‘Çalışan Sahnesi’nde hayat buldu

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.

Çalışanların mektubu,‘Çalışan Sahnesi’nde hayat buldu

21 Mayıs 2018 13:29

Ş.’nin (AEDAŞ) çalışanlarından oluşan Çalışan Sahnesi tiyatro gösterisi bu yılki prömiyerini Yeni Mahalle Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.


AEDAŞ tüketicilerden gelen istek, öneri ve şikayetlerin sebeplerini araştırmak, çalışanlarla empati kurma yeteneği geliştirmek, iş sağlığı ve güvenliği problemlerine dikkat çekmek amacıyla 2016’da başlattığı Çalışan Sahnesi bu yılki prömiyerini Yeni Mahalle Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.


AEDAŞ çalışanlarından oluşan ‘Çalışan Sahnesi Tiyatrosu’nda bu yıl, ‘sevgiliye beyaz mendil düşüren aşıklardan priz başında sabahlayan gençliğe, elektriğin varlığından haberdar olmazken beş dakikalık kesintiye sabrımızın kalmadığı anlara uzanıldı. AEDAŞ çalışanları tarafından yoğun ilgi ile izlenen oyunun galasının ise temmuz ayında yapılması planlanıyor. Galanın davetlileri arasında AEDAŞ müşterileri de yer alacak.



Müdüroğlu: “En değer verdiğimiz projelerden”


AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Elektrik dağıtımı zorlu ve bir o kadar da büyük bir sorumluluk gerektiren bir hizmet. Çalışma arkadaşlarım bu zorlu görevi yerine getirirken çeşitli problemlerle karşı karşıya kalıyor. ‘Çalışan Sahnesi’ projemiz bu anlamda çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sesini ‘sahneye’ taşıyor. Bizlere de sorunlara farklı bir bakış açısıyla yaklaşma şansı veriyor. Bu anlamda Çalışan Sahnesi bizim en değer verdiğimiz projelerden biri. Arkadaşlarımızı sahnede gösterdikleri başarılı performanslarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.



2016 Yılında başladı


Çalışan Sahnesi projesinin ilk adımı 2016’nın ilk aylarında atıldı. Tüm çalışanlara bir mektup yazılarak en çok karşılaştıkları sorular ve başlarından geçen ilginç anıların paylaşılması istendi. Ardından çalışanlardan gelen 200’ün üzerinde mektup tek tek okunurken bu soruların cevabı için 34 kişilik bir ekip oluşturuldu. Söz konusu soruların cevabının tüm çalışanlarla paylaşımı için ise evrensel bir dil olan tiyatro seçildi.




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