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Çalıştığı iş yerinden 111 tane tüp çalıp, ertesi gün mesaisine devam etti

Antalya’da tüp satan iş yerinde servis elemanı olarak çalışan şahıs, çalıştığı iş yerinden 111 adet tüpü çalarak sattı.

Antalya'da tüp satan iş yerinde servis elemanı olarak çalışan şahıs, çalıştığı iş yerinden 111 adet tüpü çalarak sattı. Sabah iş yerine gelen şahıs hiçbir şey olmamış gibi mesaiye devam ederken, polisin iş yerinin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından hırsızın servis elemanı ile arkadaşı olduğu ortaya çıktı.


Olay, 14 Ekim Pazar günü Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pazartesi sabahı dükkanını açan iş yeri sahibi, tüplerin eksik olduğunu fark edince polise haber verdi. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheli bir kamyonetin plakasını tespit ederek sürücüye ulaştı. Polis, hırsızlık olayını iş yeri çalışanı B.A'nın yaptığını ve arkadaşı Ö.G.'nin de ona yardım ettiğini tespit etti. Gözaltına alınan 2 şüphelinin çaldıkları 111 adet tüpü M.Ş. isimli kişiye sattıkları belirtilirken, şüphelilerden B.A'nın hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonraki gün iş yerine gelip hiçbir şey olmamış gibi işine devam ettiği kaydedildi. 2 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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