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04 Temmuz 2018 12:46

Çalıştığı iş yerinden 250 bin TL çaldığı iddia edilen muhasebeci gözaltı alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çalıştığı iş yerinden yaklaşık 250 bin TL çaldığı iddia edilen muhasebeci polis tarafından gözaltına alındı.

Çalıştığı iş yerinden 250 bin TL çaldığı iddia edilen muhasebeci gözaltı alındı

04 Temmuz 2018 12:46


Olay, Cumhuriyet Mahallesi Karayusuflar Caddesi üzerindeki inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelen para ile kasadaki paranın arasında ciddi fark olması üzerine şüphelenen iş yeri sahibi M.O. muhasebe departmanında çalışan İsmail S.’yi takibe aldı. Evraklarda inceleme yapan M.O. yaklaşık 250 bin TL’nin eksik olduğu fark etti. Bunun üzerine iş yeri sahibi emniyette giderek çalışanı İsmail S. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine dün sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İsmail S.’yi iş yerinde çalıştığı sırada gözaltına aldı. İfadesinde üzerine atılı suçu kabul eden ancak paranın 250 bin lira değil, 25 bin lira olduğu söyleyen şüpheli İsmail S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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