Çalıştığı iş yerini haraca bağlayıp bir de senet imzalatmaya kalktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mart ayından bu yana tehdit yoluyla iş yerinden her gün 100 TL aldığı iddia edilen şüpheli asayiş ekipleri tarafından yakalandı.

İddiaya göre; Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yeri sahibi, 2017 yılı Aralık ayında iş yerinin güvenliğini sağlaması için Y.Y. isimli şahsı işe aldı. Y.Y.'ye kullanması için kendi otomobilini veren iş yeri sahibi, şahsın kendisine baskı yapması üzerine 2018 yılı Mart ayında işten çıkardı. Y.Y. işten ayrılırken otomobili geri vermediği gibi 300 bin TL senet imzalatmaya kalkarken, iş yeri sahibinden tehdit yoluyla her gün düzenli olarak 100 TL aldı.

İş yeri sahibinin polis karakoluna şikayette bulunması üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Y.Y.'yi Aydınevler Mahallesi'nde araç içerisinde yakaladı. Y.Y. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edilirken, otomobil iş yeri sahibine teslim edildi.