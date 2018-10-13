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Çalıştığı yeri iki kez soyan şüpheli ve arkadaşları yakalandı

Antalya’da çalıştıkları işyerini soydukları iddia edilen şüpheli ve suç ortakları yakalandı.

Antalya'da çalıştıkları işyerini soydukları iddia edilen şüpheli ve suç ortakları yakalandı.


Kepez ilçesi Barış Mahallesi'nde 27 Ağustos'ta bir alışveriş merkezinden, içinde 72 bin 556 lira bulunan çelik kasa çalındı. Olayla çalışmalarını sürdüren polis, iş yeri güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemelerin sürdüğü sırada aynı iş yerinde aynı yöntemle, bu kez açılan çelik kasadan 63 bin 338 lira çalındı. Hırsızlığın otomobille gerçekleştirildiğini belirleyen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığın alışveriş merkezinin balık reyonunda çalışan İ.T. ve arkadaşları tarafından gerçekleştirdiğini tespit etti. İ.T. ile soyguna karışan M.K, N.K. ve M.Ş. gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki olayda 136 bin lira ile şüphelilerin, kamyonet ve motosiklet aldıkları öğrenildi.

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