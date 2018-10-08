Çalkaya Planları Büyükşehir Meclisi'nde onaylandı

Çalkaya'nın 30 yıllık sorununa çözüm olma noktasında ciddi bir kararlılık sergilediklerini ifade eden Başkan Türel, meclisin imar planlarını onaylamasının ardından kadastral çalışmalara başlanacağını ifade etti. Türel, “Havaalanın yanı başında bu kadar değerli bir arazinin son derece önemli bir şekilde geleceğe yönelik planlanması Antalya'nın geleceği açısından önem arz ediyor” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/5 bin ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı 1/bin ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunu onayladı.

“Ciddi bir kararlılık gösterdik”

Çalkaya'da mülkiyet karmaşasıyla ilgili yıllardır büyük sorunların yaşandığını ifade eden Başkan Menderes Türel, 30 yıllık bir sorunun çözüme kavuşturulduğuna dikkat çekerek, “Bu noktada her zaman olduğu gibi ciddi bir kararlılık gösterdik ve Türkiye'de birçok ilke imza attık” dedi.

Bugüne kadar gelinen süreci özetleyen Başkan Türel, kentsel dönüşüm kararının Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını belirterek, “Burada kentsel dönüşümden kastımızı oradaki yapıları yıkarak yenilerini yapmak değil. Yani kentsel dönüşümün çeşitli uygulama modelleri var. Örneğin Kepezaltı Santral'de depreme dayanıksız yapıları yıkarak yerine yenilerini yaptık. Burada kentsel dönüşüm kanununun avantajlarından istifade ederek tapular üzerinde ki şerhleri kaldırmaya yönelik bir düzenleme ve uzun bir uygulama süreci söz konusu oldu” dedi.

“Çalkaya'yı imar bürosuna teslime etmedik”

İmar Daire Başkanı nezdinde yaklaşık 10-12 kişilik bir ekibin sırf bu konuyla ilgili meşgul olduğunu hatırlatan Başkan Türel, “Bir kuyumcu hassasiyeti gösterecek bir teraziyle bu işi çok doğru bir şekilde yapmaya çalıştılar” dediği imar komisyonu üyelerine teşekkür etti. Bu tür büyük imar çalışmalarının genelde hizmet alımı ile yürütüldüğüne vurgu yapan Başkan Türel, “Ancak biz Çalkaya'yı bir imar planlama bürosuna teslim etmemeyi tercih ettik. Çünkü kendi bünyemizde kendi arkadaşlarımızla yaptığımızda bu işin çok daha az sorunlu ya da hiç sorunsuz biteceğini biliyorduk. Bugün geldiğimiz noktada teşekkürler bize doğru bir karar verdiğimizi teyit ediyor” diye konuştu.

“Kanun için milletvekilleri ile görüşeceğiz”

Bundan sonraki süreçte Çalkaya'ya yönelik bir kanun çalışması gerektiğini belirten Başkan Türel, bu konu ile ilgili AK Parti'nin Antalya milletvekilleri ile Ankara'da temaslar gerçekleştireceğini ifade ederek, “Bu kanunun bir an önce mecliste çıkarılması hususunu takip edeceğiz. Meclisimiz planı onayladığında daha sonrasında kadastroda yapılması gereken yine uzunca bir çalışma var. Bütün hedefimiz Ocak ve Şubat ayında tapulardaki şerhleri kaldırmaya yönelik. Şu ana kadar geldiğimiz noktada iş planımız hiçbir aksama olmadan yürüdü yürüyor. İnşallah da yürüyecek ve böylelikle Antalya'nın 30 seneye yakın çözülemeyen bir sorunu da yaklaşık 12 binden fazla mülkiyet sahibini ilgilendiren bir sorunu da çözmüş olmanın haklı gururunu da hep birlikte yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

CHP Grubunun önerisi gözden geçirilecek

CHP Grubundan gelen Antalya Havalimanı'nın genişlemesine yönelik çalışmaların Çalkaya planında göz önüne alınıp alınmadığının sorulması üzerine “Havaalanımızın genişlemesine yönelik biliyorsunuz çalışmaları bakanlığımız yürütüyor. Kamulaştırmayla ilgili çalışmalar bedellerinin ödenmesi hususu da tamamlandı. Aslında bizim askeri pisti de düşündüğümüzde 3 pistimiz var. Geleceğe yönelik mevcut alan içerisinde kamulaştırmalarda yapıldığı ve yapılmakta olduğu için mevcut alanda zaten gelecek perspektifi bakanlıkça düşünüldüğünü ön görüyorum. Arkadaşlarımız sizin de söylediğiniz perspektifte bir kere daha gözden geçirsinler” açıklamasında bulundu.

“Antalya'nın geleceğine yönelik atılmış tarihi adımlar”

Bölgede bulunan hazine alanlarında bir finans merkezi oluşturulmasına yönelik çalışmalar olduğuna da değinen Başkan Türel, bu perspektifte bazı merkezi binaları ayırdıklarını söyledi. Türel, “Havaalanın yanı başında bu kadar değerli bir arazinin son derece önemli bir şekilde geleceğe yönelik planlanması Antalya'nın geleceği açısından önem arz ediyor. Alanın % 24'ü konut, %33 ticari konut, plan hükümlerinde ve plan raporlarında ticaret alanlarında havaalanın ihtiyacı olan destek ünitelerinin yer alabileceği hüküm altındaymış. Bunlar Antalya'nın geleceğine yönelik atılmış tarihi adımlardır” dedi.

Aksu Belediye Başkanı teşekkür etti

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de Aksu'dan itibaren buraya kadar konunun tek ses olarak oy birliği ile geldiğini belirterek, “Halkımız da bu problemin çözümü için her zaman yanımızda oldu. Bu büyük bir artıydı. Planlara bakıldığı zaman da siyaseten bizim siyasi iradeyi göstermemiz önemliydi. Burada Büyükşehir de yerel belediyede siyasi iradeyi gösterdik. Ondan sonra yapılacak olan iş bürokrata, teknik personele düşüyordu. Allah'a şükür onlar da özveri ile çalıştılar. Ben özellikle bu çalışmayı yapan teknik personellere bir ödül verilmesini istiyorum. Şubat sonuna kadar herkes tapusunu alıp, şerhler kalktığı zaman bu ekibin içerisinde yer alan arkadaşlarımızın ödüllendirilmesini biz de yerel belediye olarak mutlaka olması gerektiğini düşünüyoruz. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

Türel festival eleştirilerine yanıt verdi

Başkan Türel mecliste 55. Uluslararası Antalya Film Festivaline yönelik eleştirilere de cevap verdi. Festivali eleştiren meclis üyelerinin etkinliklere katılmadığını gördüğünü söyleyen Başkan Türel, “Festivalimizin sönük geçtiğine yönelik ifadelerinizden katılmadığınızdan anlaşılıyor. Katılsaydınız ne kadar görkemli bir festival olduğunu orada görme şansınız olurdu. Türk sinemasının 2 önemli eserin uluslararası yarışmada yarıştığını görürdünüz. Türk filmler içerisinde ödül almış filmleri olduğunu görürdünüz. Antalya Film Forumda çok önemli destek ve ödüllerinin verildiğini görürdünüz. Hatta ve hatta bu sene Adana Film Festivali'nde ödül alan iki filmin de Antalya film forumdan önceki senelerde tek tek desteklenerek tamamlanan birer proje olduğunu öğrenirdiniz” diye konuştu.

“Festivalin uluslararası ayağının güçlü olması önemli”

Türk sinemasının geleceği için Antalya film festivalinin uluslararası ayağının güçlü olmasını çok önemsediklerini ifade eden Başkan Türel, bu konuda büyük bir mesafe kaydedildiğini söyledi. Bunu sinemanın bütün dinamikleriyle birlikte geçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Türel, “Bazı kesimler bunu başlangıçta anlamakta zorlanmış olabilir ama bugün geldiğimiz nokta artık meselenin gayet net bir şekilde Türk sinemasını desteklemek üzere uluslararası yarışmanın güçlendirilerek yoluna devam etmesi konusunda bir tercih olduğu anlaşılmıştır” diye konuştu.