Çalkaya'da imar planları askıda

Antalya'nın Aksu İlçesi'ndeki Çalkaya bölgesinin 30 yıllık gelen mülkiyet sorununu çözecek Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı imar planları Büyükşehir Belediyesi'nde askıya çıktı. Vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda bilgilendirme masası kuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in büyük gayret sarf ettiği çalışmalar sonrası yaklaşık Aksu Çalkaya'nın kangren haline gelen mülkiyet sorunu tarihe karışıyor. Bakanlar Kurulu kararıyla Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilen Altıntaş ve Güzelyurt mahallelerinde yepyeni bir dönemin de kapıları açılıyor. Antalya'nın en değerli alanlarında biri olacak bölgenin imar planları askıya çıktı.

Planlar askıda

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/5 bin ölçekli İlave-Revizyon Nazım İmar Planı 1/bin ölçekli İlave-Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu onaylanmıştı.

Bilgilendirme masası

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanıyla ilgili imar planları bilgilendirme ve masası kuruldu. Bilgilendirme masası 7 Kasım'a kadar vatandaşlara hizmet verecek. Aksulu vatandaşlar ilk günlerden imar planlarına yoğun ilgi gösterdi.