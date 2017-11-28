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28 Kasım 2017 15:39

Camide isteyene “Ücretsiz Çorap Uygulaması”

Antalya İl Müftülüğü ve Sivil Düşünce Derneği (SDD) tarafından başlatılan “Ücretsiz Çorap Uygulaması” kapsamında cemaatin temiz çorap giymesi sağlanacak.

Camide isteyene “Ücretsiz Çorap Uygulaması”

28 Kasım 2017 15:39


Antalya’nın tarihinde önemli bir yere sahip olan Yivli Minare ve Muratpaşa Camii’nde, insan sağlığının korunması ve caminin temiz tutulması amacıyla “Ücretsiz Çorap Uygulaması” başlatıldı. Antalya İl Müftülüğü ve Sivil Düşünce Derneği, arasında imzalanan iş birliği protokolü ile camiye çorapsız girilmesi, mantar türü hastalıkların bulaşması ve halıların kokmasını önlemek, hijyenik ve daha temiz bir ortam sağlanması hedefleniyor.



Türkiye’ye örnek proje


Proje hakkında bilgi veren Antalya İl Müftüsü Osman Artan, İslam dininin temelinin temizlik olduğunu, cemaatin bazen unutarak, bazen de bilmeyerek camiye çıplak ayakla geldiğini söyledi. Müftü Artan, “Her geçen gün geliştirdiğimiz ve geliştirmeye devam ettiğimiz din hizmetlerimizin hizmet kalitesinin artırılması konusunda, vatandaşlarımızın daha hijyenik ortamlarda ibadetlerini yerine getirmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz” dedi.



Cemaate ücretsiz çorap


İnsan sağlığının çok önemli olduğunu vurgulayan Sivil Düşünce Derneği Başkanı Hidayet Gültekin ise, cemaatin kendi sağlığının yanında diğer insanların da sağlığını düşünmesi gerektiğini belirtti. Vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini anlatan Gültekin, “Başlattığımız uygulamayla ihtiyacı olan vatandaşlar insanların sağlığını düşünerek ücretsiz çoraplarımızdan alıp, giysinler. Bu uygulamayı millete hizmet için yaptık’’ diye konuştu.



Temizlik imanın yarısıdır


Muratpaşa Camii İmam Hatibi Fatih Aksakal da "Girişte çorapsız veya çorabı kirli olarak gelen kardeşlerimize burada temiz çorap hediye ediyoruz. Ayak kokusu olmasın ve insanlarımız rahatsız olmasın diye böyle bir uygulamayı başlattık” dedi.




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