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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde din görevlileri “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle kahvaltıda biraraya geldi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde din görevlileri “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nedeniyle kahvaltıda biraraya geldi.


Kahvaltıya, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, İl Müftüsü Osman Artan, İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, din görevlileri ve eşleri katıldı. Karşıyaka Mesire alanında gerçekleşen kahvaltıda, İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, “Haftanın tüm görevlilerimiz, teşkilatımız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Hafta münasebetiyle camia olarak birlik ve beraberliğin, dayanışmanın pekiştirmek ve kaynaşmak için bu programın yapıldığını ifade eden Yazıcı, kahvaltıya katılan din görevlilerine teşekkür etti.

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