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27 Şubat 2018 10:04

Çanakkale Savaşları gezici müzesi, Serik’te

Çanakkale Savaşları’nda kullanılan malzemelerin sergilendiği gezici müze, Antalya’nın Serik ilçesi’ne geldi.

Çanakkale Savaşları gezici müzesi, Serik’te

27 Şubat 2018 10:04


Çanakkale Zaferi’ni anlatan 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi Serik ilçesi’nde öğrenciler ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. 7’den 77’ye her yaştan insanın buluştuğu sergide Çanakkale Savaşları sırasında askerlerin kullandığı silahlar, eşyalar, döneme ait gazete kupürleri ve o dönemde yaşanan hikâyelerin yer altığı panolar sergilendi.


Serik Belediyesi tarafından organize edilen sergi bir hafta boyunca belediyenin kültür salonunda halkla buluştu ve bu sürede binlerce insan o dönemi tekrardan yaşamak ve ecdat yadigârı eserleri görmek için sergiye adeta akın etti.



Çalık; ‘‘Milli şuurumuzu canlı tutmak için çalışmalarımız devam edecek’’


Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, “Özellikle gençlerimizin tarihimizi daha yakından öğrenmeleri için oluşturulan müze ilçemizde de büyük ilgi gördü. Bu konuda gelecek nesillerimize, atalarımızın ne zor koşullarda mücadele ettiğini ve Türk milletinin hiçbir zaman düşmanın boyunduruğu altında yaşayamayacağını anlamaları için böyle bir sergi açtık. Amacımız belediye olarak, gençlerimizin milli şuurlarını canlı tutmak ve şanlı tarihimizi gelecek nesillere aktarmak” dedi.


Çanakkale Savaşının öneminin anlatıldığı sergide duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar ise müzenin açılmasını sağlayan başkan Çalık’a teşekkür ettiler. Başkan Çalık sergi sonunda, Çanakkale Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan’a yaptığı çalışmalar ve kurulan müze için teşekkür ederek, Serik bıçağı hediye etti.




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