Çanakkale Yöresel Ürünleriyle YÖREX'te

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Fuar Merkezinde bu yıl 9'uncusu 24-28 Ekim'de düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, Çanakkale'nin coğrafi işaretli ürünlerine ev sahipliği yapacak.

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in yöresel ürünlerin markalaşması, ticari değerinin artırılması açısından çok değerli bulduğunu bildirdi. Üzen, “Bu yıl 9'uncu kez kapılarını açacak olan YÖREX, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce oda, borsa, ajans, kooperatif ve firmayı Antalya'da buluşturarak kent ve ülke ekonomisine çok önemli katkı sağlıyor” dedi.

“Değerlerimizi birlikte tanıtacağız”

Başkan Üzen, bu yıl Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın organizasyonu ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret Borsası ve Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın birlikte 100 metrekarelik stant açacaklarınız kaydetti. Üzen, “Çanakkale'mizin tüm ilçelerinin markalaşmış ve markalaşma potansiyeline sahip ürünlerimizin tanıtımları YÖREX'te yapılacak” dedi.

“Coğrafi işaretli Ezine peyniri YÖREX'te

Borsa Başkanı Kaya Üzen, Çanakkale olarak YÖREX'te coğrafi işaretli ürünler Ezine peyniri, Bayramiç elması, Bayramiç beyazı, zeytin ve zeytinyağı, peynir helvası, Gelibolu sardalyesi, Mevlevi tatlısı gibi ürünleriyle olacaklarını bildirdi. Üzen, “Yöresel Ürünler Fuarı, ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Çanakkale olarak YÖREX'i destekliyoruz. YÖREX Fuarı'nda Güney Marmara Kalkınma Ajansımızın destekleri ile Çanakkale ili odaları ve borsaları olarak açacağımız ortak standımızda Çanakkale'mizin tüm değerlerinin etkin bir şekilde tanıtımını sağlamayı hedefledik. Kurumlar arası sinerjinin önemine inanıyoruz. Tek hedefimiz daha güçlü bir Çanakkale ve daha güçlü bir Türkiye'yi hep beraber inşa edebilmek” diye konuştu.

Çandır: “Anadolu'nun doğusu batısı bu fuarda”

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Türkiye'nin en renkli fuarı YÖREX'in doğudan batıya, kuzeyden güneye yüzlerce ürüne ev sahipliği yaptığını belirterek, “Antalya olarak, yerel ürünlerin desteklendiği YÖREX'te ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Çanakkale'mizin yöresel ürünlerini YÖREX'te ziyaretçiyle buluşturması mutluluk verici. YÖREX'i destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Herkesi YÖREX'e davet ediyorum” dedi.