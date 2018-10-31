"Çanakkale'den Kurtuluşa, Kurtuluştan Cumhuriyete Atatürk" konulu sergisi

Antalya'nın Akseki ilçesinde Orhan Akseki'nin "Çanakkale'den Kurtuluşa, Kurtuluş'tan Cumhuriyet'e Atatürk" konulu sergi açıldı.

Akseki Marla Mutfağında açılan sergide, "Çanakkale'den Kurtuluşa, Kurtuluş'tan 12 Eylül'e, 12 Eylül'den bugüne Çanakkale Savaşları Harp Malzemeleri Resim Belge ve Objeler" büyük ilgi gördü.

Orhan Akseki'nin yıllarca büyük özveri ve titizlikle topladığı materyalleri bir araya getirerek memleketi olan Antalya'nın Akseki ilçesinde yaklaşık 2 bin materyalini sergiledi. Orhan Akseki'nin oluşturduğu sergide 1854 yılından bu yana tüfekler, silahlar, kasatura, süngü, mermiler, madalyalar, telgraflar, el yazması mektuplar ve daha birçok nadide parça Aksekililerin huzuruna çıktı.

Sergiyi ziyaret edenlere tüfekleri, silahları, mermileri ve tüm objeleri heyecanla bir bir anlatan Orhan Akdeniz, ziyaretçileri geçmişe götürdü.

Akseki Marla Mutfağında serginin açılışına katılan Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır ve Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, Orhan Akseki'nin nadide serginin her bir parçasını dikkatlice inceledi ve Orhan Akseki'den bu tarihi parçaların hikayelerini dinlediler.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, "tarihimize göstermiş olduğu bu duyarlılığından dolayı Orhan Akdeniz'e teşekkür etti. Nasır, "Çanakkale sergimizde gerek Çanakkale Savaşında kullanılan silahlar olsun, gerekse Çanakkale Savaşından sonra verilen madalyalar olsun bu gibi yaklaşık 2 bin çeşit eser bulunmaktadır. Sergi 10 gün süre ile açık kalacak" dedi

Orhan Akseki, yaptığı açıklamada, kendisinin çocukluk yaşta eski silahlara ilgi duyduğunu söyledi.

Memleketinin özelliklerinden dolayı 1960 yılından itibaren silah ve silahlara merak sardığını ve bu uğurda kendisinin makine mühendisi olduğunu anlatan Akseki, "Zaman içerisinde köylülerden ve köyden topladığım malzemelerle silaha ve silahlara karşı bir sevgim oluştu. Bunun neticesinde silah koleksiyonu yapmaya başladım. Zaman içerisinde koleksiyonum çok zengin oldu. Topladığım silahlar genelde birinci cihan harbi, Çanakkale ve Dumlupınar'da kullanılan silahlardı. Bu uğurda da silah sevgim yüzünden Makine Mühendisi oldum. İzmir Zirai Donatım Kurumundan 1980 yılında emekli oldum. Bunun neticesinde silah ilmine daha çok önem verdim. Zamanla topladığım malzemelerin bazıları 12 Eylül'de elimden alındı. Bir çok sergilere davet edildim. İzmir'de her yıl en az üç sergi açıyorum. Objelerimin hepsi kayıtlı ve ruhsatlıdır. İzmir'den buraya gelmesi için özel yol izni ile getiriyorum. Sergimiz 10 Kasım tarihine kadar açık kalacak" diye konuştu.

Serginin açılışına Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Mehmet Müdük, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Orhan Akseki kimdir?

Antalya'nın Akseki ilçesi Sadıklar köyünde 1946 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de yapan Akseki, Ege Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

İzmir'de zirai donatım kurumunda teknik işler şefi olarak görev aldı. Evli ve biri kız biri erkek iki çocuk babasıdır. Köyü Sandıklı'da bir ilkokulu tarih ve kültürevi haline getirerek ziyarete açtı. Antika silahlar ve Osmanlı madalyaları koleksiyonu sahibidir. Bugüne kadar kültürel etkinliklerde ve açtığı sergilerde 16 teşekkür plaketi almıştır.