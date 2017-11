Biz hayvanı merada yayılırken görmek istiyoruz, vitrinde salınırken değil" dedi.

Antalya Ticaret Borsası Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısında konuşan ATB Başkanı Ali Çandır, 13 Kasım’da Antalya’nın batısında meydana gelen ve çiftçileri olumsuz yönde etkileyen hortum afeti ile kırmızı et konularında açıklamalarda bulundu. Çandır, hortumda zarar gören çiftçilere kısa vadede nakit yardımın yapılması gerektiğini, uzun vadede ise tarımsal üretim yapılan her alanda niteliğine bakılmaksızın yeni bir sigorta düzenlemesinin gerektiğini, sigorta primlerinde de devletin desteğinin yüzde 70’e çıkarılması gerektiğini savundu. Kırmızı et ile süt konusuna da değinen Çandır, etteki girdi maliyeti ile ithalatın arttığını belirterek, "Böyle bir dönemde büyükbaş hayvancılığı yapmak akıl karı görünmemektedir" dedi. Sütte ise girdi maliyetinin 3 katı arttığını ileri süren Çandır, "Biz hayvanı merada yayılırken görmek istiyoruz, vitrinde salınırken değil" diye konuştu.

"Devlet ve TARSİM üzerine düşeni yapmalıdır"

Demre, Finike, Kumluca ve Kaş ilçelerinde yaşanan hortum felaketini son 50 yılın en şiddetli afeti olarak gördüğünü söyleyen Çandır, böyle bir afette can kaybının olmayışının sevindirici olduğunu söyledi. Üreticinin ciddi bir hasarla karşı karşıya geldiğine işaret eden Çandır, "Afet sonrası Antalya Tarım Konseyi’nce hazırladığımız raporumuzu paydaşlarımızın önerisine sunduk. Müşterek olarak alacağımız karar sonrası Acil Önlemler ve Uzun Vadeli Önlemler başlıkları altında yer alan önerilerimizi ilgili makamlara ileterek üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için çaba harcayacağız. Unutmayalım ki üretim olmazsa ticaret de olmaz. Türkiye’de örtü altında üretilen her 4 domatesten birini, biberin neredeyse yarısını, kabağın 5’te birini, portakalın yüzde 16’sını üreten bu bölge üreticilerimiz için devletimiz ve TARSİM üzerine düşeni yapmalıdır" dedi.

Çiftçilere kısa vadede acilen nakit desteği sağlanması gerektiğini kaydeden Çandır, "Üretimin devamı için üreticilere yeterli miktarda acil nakit desteği sağlanmalıdır. Tarım Kredi ve Ziraat Bankası borçları üretim normale dönene değin ertelenmelidir. Uzun vadede ise sürekli tekrar eden afet bölgeleri havza sisteminde tespit edilip; bu bölgelerdeki tüm tarım alanlarında sigortalılık zorunlu hale getirilmeli ve primlerdeki devlet katkı payı yüzde 70’e çıkarılmalıdır. TARSİM mevzuatında fiziki olarak tarımsal üretim yapılan her alanda, niteliğine bakılmaksızın kapsayıcı yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Yeni oluşturulacak seralarda, dolu riski için temperli sarsıntı ve darbelere dayanıklı cam ya da UV içeriği yüksek plastik örtüler kullanılması mevzuatla destekleme kapsamına alınmalıdır" diye konuştu.

"Büyükbaş hayvancılığı yapmak akıl karı görünmemekte"

Kırmızı et konusuna da değinen Çandır, "Kırmızı et uzun süredir gündemimizde olan ancak bir türlü çözüm bulunamayan sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bir yanda eti pahalı yiyen tüketici, diğer yanda ise ithalatla terbiye edilmeye çalışılan üretici bulunuyor. Kırmızı et konusundaki gelişmeleri hemen hemen her ay meclisimizde tartışıyor, önerilerimizi ise kamuoyu paylaşıyoruz. Bu konuda tek başına kazanacak ya da kaybedecek bir taraf yok.

Tüketici, zincir market, kasap, aracı ya da üretici kesimlerini topyekun memnun etmenin zor bir durum olduğunun bilincindeyiz. Ancak durum her ne olursa olsun serbest piyasa ekonomisinin var olduğu bir piyasada devletin hem üretici hem ticaret erbabını terbiye edici uygulamalarla problemi çözmeye çalışması kabul edilemez. Girdi maliyetlerinin bu denli yüksek ve ithalata bağımlı halde bulunduğu bir dönemde büyükbaş hayvancılığı yapmak akıl karı görünmemektedir. Üreticiyi üretimde tutacak kararlar bir an önce alınmalı, girdi maliyetleri düşürülmelidir. Bu işin püf noktası üretimdir" dedi.

"Biz hayvanı vitrinde salınırken görmek istemiyoruz"

Süte yapılan zammı da değerlendiren Çandır, "Yine kısa bir süre önce süte gelen zammın yaklaşık 3 katı oranında girdi maliyetlerine zam geldi. Meslek komitelerimizde de tartıştığımız üzere, sütteki sıkıntıların daha fazla artması demek mevcut hayvancılığımızın da kısa sürede bitmesi anlamını taşımaktadır. Biz hayvanı merada yayılırken görmek istiyoruz, vitrinde salınırken değil" diye konuştu.