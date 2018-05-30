Çandır: “Enflasyondaki artış, sektörümüzü zorluyor”

Tüketici enflasyonunda yıllık yüzde 28’lik artışa karşılık, tarımsal üretim ve ticaretle uğraşanların karşı karşıya kaldığı enflasyonda yüzde 40’a yaklaşan artış yaşandı. Aradaki farkı hala birikimli olarak bünyemizde tutamamaktayız. Sektörümüzün zorlu koşullara karşı direnci zayıflatmakta, üretim kabiliyetini azaltmakta" dedi.

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Antalya Ticaret Borsası Mayıs ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında borsa toplantı salonunda gerçekleşti. Mecliste konuşan ATB Yönetim Kurulu Başkanlı Ali Çandır, geçen yılın ortalama 3.70 dolar kuru, yüzde 12 GLP faiz oranı, yüzde 11 enflasyon ve yüzde 7.4 büyüme ile tamamladıklarını ifade etti.

Çandır, “Sektörümüzde ise 2017 yılı büyümesi, 2016 yılındaki yüzde -2.6’lık küçülmenin de etkisiyle yüzde 4.7 ve enflasyonu da yüzde 10 olarak gerçekleşmişti. 2017 yılının tarımsal üretim ve ticaretle uğraşanlar için, genel ekonomiye göre oldukça kötü bir performansla geçtiği ortaya çıkmaktadır. Bu tespitimizi pekiştiren bir diğer gösterge de ilaç, gübre ve mazot gibi tarımsal girdi maliyetlerindeki aşırı artışlar olmuştur. İlan edilen rakamlar da göstermektedir ki, sektörümüz 2017 yılında üzerinde biriken maliyet yükünü satışlarına yansıtamamış, finansman ihtiyacını kredilere başvurarak gidermeye çalışmıştır. Bu durum sektörümüzün, genel ekonomik büyümenin yaklaşık yarısı kadar büyümesinde etkili olmuştur. 2018 yılının ilk yarısına yaklaştığımız bu dönemde yaşadıklarımız, bizlere geçen yılı aratmaktadır. Çünkü girdilerimizin çok önemli bir bölümünün bağlı olduğu döviz fiyatlarında geçen yıl ortalamasına göre yüzde 25’i, faizler de ise yüzde 35’i aşan artışlar olmuştur” dedi.

“Enflasyondaki yüzde 40’lık artış, sektörümüzü zorluyor”

Enflasyondaki gelişmeler hakkında da bilgi veren Başkan Çandır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüketici enflasyonunda yıllık yüzde 28’lik artışa karşılık, tarımsal üretim ve ticaretle uğraşanların karşı karşıya kaldığı enflasyonda yüzde 40’a yaklaşan artış yaşanmıştır. Aradaki farkı hala birikimli olarak bünyemizde tutamamaktayız. Bu türden birikimli yükler, sektörümüzün zorlu koşullara karşı direncini zayıflatmakta, üretim kabiliyetini azaltmakta ve yatırım yaparak büyümesini engellemektedir. 2018 yılının hiç olmazsa ikinci yarısında, sektörümüzün üzerinde giderek artan yükleri azaltıcı ve üretim motivasyonunu artırıcı tedbirlerin acilen alınmasını beklemekteyiz.”

“Hammaddelere ton başına 939 TL ÖTV, ilave yük oldu”

Yakın bir zamanda gübre sektöründe azot, fosfor ve potasyum içeren kompoze gübrelerde iz element katkısı olarak kullanılan hammaddelere ton başına 939 TL ÖTV uygulanmaya başlanması hakkında açıklama yapan Çandır, “Birikimli yüklere ilave bir yük olmuştur. Bu tür gübreler her ne kadar klasik tarım hammaddesi olarak düşük oranda kullanılıyor olsa da unutmamak gerekir ki kentimiz tarımı büyük ölçüde örtü altı üretim ve meyvecilik üzerine odaklanmıştır. Yani bizim yaptığımız tarım, büyük ölçüde bu türden nitelikli gübreleri kullanmaya yoğunlaşmış durumdadır. Dolayısıyla bu yeni yük, sektörümüzü doğrudan olumsuz etkilemiştir. Bir tarafta ihracata odaklanmış, katma değer oranı yüksek nitelikli tarımsal faaliyetleri destekleme sözleri verilirken, diğer tarafta bu faaliyetlere ilave yükler getirmek birbiriyle çelişen durumlar oluşturmaktadır” diye konuştu.

“İşlem hacmi, 2 milyon liraya yükseldi”

Öte yandan görev süresi işlem hacimlerini yüzde 150’nin üzerinde artırarak 2 milyon TL seviyesine ulaşmasını sağladıklarını vurgulayan Çandır, Kurban Bayramı’nda üzerinde uzun süredir çalıştıkları Canlı Hayvan Borsası’nın faaliyete geçireceklerini söyledi.