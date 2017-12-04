Çandır’dan enflasyon değerlendirmesi

TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Ali Çandır, Kasım ayı tüketici enflasyonunun (TÜFE) yüzde 1.49 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini kaydetti. Çandır, yıllık bazda yüzde 12.98 artış ile son 14 yılın en yüksek enflasyon rakamlarının yaşandığını belirterek, “Rakamlardan anlaşılacağı üzere ülkemiz geçtiğimiz yıla kıyasla aylık bazda yaklaşık 3 kat, yıllık bazda ise yaklaşık 2 kat daha zor bir dönem geçirmiştir” dedi.

ÜFE tüketiciye henüz yansımadı

BAGEV Başkanı Ali Çandır, üretici enflasyonunda (Yİ_ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2.02’lik, yıllıkta ise 17.30 artış gerçekleştiğini belirterek, “Üretici enflasyonu üzerindeki baskı henüz tüketici enflasyonuna tam olarak yansımamıştır. Enflasyon, ÜFE’nin itici gücüyle önümüzdeki dönemde tüketici zorlamaya devam edecektir.” Döviz fiyatlarındaki ve vergi oranlarındaki artışın yanı sıra üretimdeki girdi maliyetlerine gelen zammın üreticiyi zorladığını vurgulayan Çandır, “Üreticinin yaşadığı enflasyon baskısının perakende fiyatlara istenilen ölçüde yansıtılamaması üreticiyi zorlamaya devam etmektedir. Üretici üzerindeki baskının azaltılması için yasal düzenlemelerle KDV ve ÖTV kapsamında olmayan ürünleri kapsam içerisinde almak yerine mevcut vergilerde kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Perakende fiyatları artan ve yurt içinde üretimi düşen ürünlerimiz içinse ithalat kararları almak yerine üretimi teşvik etmeyi tercih etmeliyiz.”

Sorumlu gıda değil

Mevsimsel etkilerden arındırılmış çekirdek enflasyonda aylık yüzde 1.07, yıllık yüzde 12.08 oranında artış görüldüğünü belirten Çandır, çekirdek enflasyonda görülen bu artışın nedenini gıdada aramanın doğru olmadığını söyledi. Çandır, “Gıdada yaşanan artışlar tamamen mevsimsel dönem etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle enflasyonu düşürmede odaklanılması gereken noktalar gıda dışı kalemlerdir. Nitekim işlenmemiş gıda fiyatlarının son 6 yıllık seyri incelendiğinde, yalnızca 2015 ve 2017 yıllarında enflasyonu yükseltici etkiye sahip olduğu, dört yılda ise düşürücü etki oluşturduğu görülmektedir.”

Bu rakamlarla enflasyon hedefi tutmaz

BAGEV Başkanı Ali Çandır, rakamlara bakıldığında orta vadeli programda yer alan enflasyon hedeflerinin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını söyledi. Çandır, yüzde 9.5 oranındaki yıl sonu ve yüzde 5 oranındaki 2020 yılı sonu öngörülerinin gerçekleşmesinde gıda grubu dışındaki kalemlerde alınacak tedbirler, enflasyonun tek hanede tutulmasındaki önemini artırmıştır” dedi.

En yüksek 17. bölgeyiz

Burdur, Isparta, Antalya illerini kapsayan Batı Akdeniz’in enflasyon rakamlarını da değerlendiren Çandır, “Bölgemiz enflasyonu geçen aya göre yüzde 1.63 artış göstermiş ve ülke ortalamasıyla paralellik göstererek yıllık yüzde 12.98 olarak ilan edilmiştir.” Çandır, bölgede tüm ana harcama gruplarında artış görüldüğünü belirterek, yüzde 2.88 artış gösteren gıda ve alkolsüz içecekler grubunu, 2.79 ile giyim ve ayakkabı grubunun izlediğini belirtti. Çandır, Batı Akdeniz’in 26 bölge içinde en yüksek enflasyona sahip 17. bölge olduğuna dikkat çekti.